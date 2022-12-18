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2 часа назад

Как снимали знаменитую сцену с подносом в "Человеке-пауке": видео

Мира Маркина

Картина режиссера Сэма Рэйми считается первым супергеройским блокбастером XXI века. Многие помнят сцену, в которой главный герой Питер Паркер ловко ловит Мэри Джейн, наступившую на разлитую на полу лужу, и подхватывает поднос с едой. Блогер Cinematic рассказал, как создателям удалось снять эту сцену.

Сложно представить, но эта сцена была снята без использования каких-либо спецэффектов. Отточенный до мелочей кадр удалось заполучить только с 156 дубля. Актеру Тоби Магуайеру приклеили к руке поднос, но каждый раз все равно что-то падало, пока на 156 раз старания всей съемочной группы не увенчались успехом.

Подробнее о том, сколько сил потратили на съемку этой короткой сцены, смотрите в видео.

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Ранее мы писали о фильмах, по которым точно не стоит учить историю.

Фильмы,Видео,Сэм Рэйми,
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