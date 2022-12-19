Вторая часть криминальной драмы о Даниле Багровом, вышедшая в 2000-м, покорила зрителей. Главную роль в киноленте «Брат 2» Алексея Балабанова исполнил звезда того времени Сергей Бодров.

Зарубежные сцены фильма снимались в нью-йоркском районе Брайтон-Бич и в украинском районе-достопримечательности Чикаго под названием Украинская деревня. Над созданием картины работала большая съемочная команда.

Знаменитый момент, где главного героя сбивает машина, был снят не с первого дубля, что очень расстроило Балабанова. В новом видео рассказано о том, как Бодров разочаровал кинорежиссера.