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2 часа назад

Как Сергей Бодров разочаровал Алексея Балабанова на съемках «Брата 2»: видео

Катерина Саломе

Вторая часть криминальной драмы о Даниле Багровом, вышедшая в 2000-м, покорила зрителей. Главную роль в киноленте «Брат 2» Алексея Балабанова исполнил звезда того времени Сергей Бодров.

Зарубежные сцены фильма снимались в нью-йоркском районе Брайтон-Бич и в украинском районе-достопримечательности Чикаго под названием Украинская деревня. Над созданием картины работала большая съемочная команда.

Певица Ирина Салтыкова рассказала о характере Сергея Бодрова

Знаменитый момент, где главного героя сбивает машина, был снят не с первого дубля, что очень расстроило Балабанова. В новом видео рассказано о том, как Бодров разочаровал кинорежиссера.

Ранее мы писали о том, что звезда "Брата" сыграет в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!".

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