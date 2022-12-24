Самые неудобные костюмы в кино: видео

То, что мы видим на экране в кинотеатрах, — результат огромной работы съемочной команды. Актеры, чтобы вжиться в роль и показать зрителю своего персонажа максимально правдоподобно, часто испытывают сильные неудобства. И иногда это действительно физически неудобно.
Блогер под ником @kinoafisha.info рассказал в своем TikTok-аккаунте о самых некомфортных костюмах в кино. Так, Тому Холланду пришлось попотеть в облегающем наряде Человека-паука. Забавный факт — чтобы влезть в костюм, актеру пришлось носить стринги.
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