Самые неудобные костюмы в кино: видео

То, что мы видим на экране в кинотеатрах, — результат огромной работы съемочной команды. Актеры, чтобы вжиться в роль и показать зрителю своего персонажа максимально правдоподобно, часто испытывают сильные неудобства. И иногда это действительно физически неудобно.