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50 минут назад

Самые неудобные костюмы в кино: видео

Мира Маркина

То, что мы видим на экране в кинотеатрах, — результат огромной работы съемочной команды. Актеры, чтобы вжиться в роль и показать зрителю своего персонажа максимально правдоподобно, часто испытывают сильные неудобства. И иногда это действительно физически неудобно.

Блогер под ником @kinoafisha.info рассказал в своем TikTok-аккаунте о самых некомфортных костюмах в кино. Так, Тому Холланду пришлось попотеть в облегающем наряде Человека-паука. Забавный факт — чтобы влезть в костюм, актеру пришлось носить стринги.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Как снимали знаменитую сцену с подносом в "Человеке-пауке"

Ранее мы показывали ролик о том, как Бодров разочаровал Балабанова на съемках «Брата 2».

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