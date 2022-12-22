В США раскрыли шорт-лист претендентов на "Оскар"

Американская киноакадемия раскрыла шорт-лист номинантов на кинопремию "Оскар". Список опубликовали на сайте киноакадемии.

В список потенциальных номинантов на премию в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" вошли 15 картин. В их числе: "Все, что дышит", "Вся красота и кровопролитие", "Потомок", "Движение Джейн" и другие.

Премии в категории "Лучший иностранный фильм" могут удостоиться картины "Аргентина", "Близко", "Корсаж", "Сент-Омер" и еще 11 кинолент.

Американская киноакадемия также представила претендентов на "Оскар" в категориях "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучшая музыка", "Лучший грим и прически", "Лучшая песня", "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший короткометражный мультфильм", а также "Лучший звук" и "Лучшие визуальные эффекты".