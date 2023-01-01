Вышел трейлер снятого в космосе фильма "Вызов"

Главная героиня картины — кардиохирург Женя (Юлия Пересильд). Она отправляется на МКС для того, чтобы провести операцию одному из космонавтов. Отправлять его на Землю нельзя, иначе он умрет от перегрузок, поэтому на Женю ложится тяжелая ответственность за свои поступки.