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3 часа назад

Вышел трейлер снятого в космосе фильма "Вызов"

Мария Каткова

Состоялась премьера трейлера фильма "Вызов" — первого художественного фильма, снятого в космосе. Видео появилось на YouTube-канале Central Partnership.

Главная героиня картины — кардиохирург Женя (Юлия Пересильд). Она отправляется на МКС для того, чтобы провести операцию одному из космонавтов. Отправлять его на Землю нельзя, иначе он умрет от перегрузок, поэтому на Женю ложится тяжелая ответственность за свои поступки.

Разговаривая с руководством, она заявляет, что пойдет на риски для того, чтобы спасти человека.

Юлия Пересильд объяснила, почему все чаще отказывается от ролей

В трейлере показаны фрагменты компьютерной графики, а также те кадры, которые снимались на МКС.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд сообщила об окончании съемок фильма «Вызов».

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