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1 час назад

Пользователи сети выяснили, кем работает Ипполит из "Иронии судьбы"

Мира Маркина

Пользователи сети выяснили, какая профессия у Ипполита из культовой картины "Ирония судьбы, или С легким паром". На это обратил внимание сайт mk.ru.

Пользователи сети выяснили, кем работает Ипполит из "Иронии судьбы"
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Одна из пользовательниц предложила вспомнить оригинальную пьесу Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского "С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...", которая была написана за шесть лет до выхода экранизации.

В пьесе Ипполит, обращаясь к Наде, говорит:

"Потому что ты безалаберная… молчи… ты непутевая… У меня в доме или в моей лаборатории он [Женя Лукашин – прим.ред.] бы не мог появиться. Странно, что ты вообще его заметила. Ну мало ли, что-то там валяется…"

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Отсюда зрители сделали вывод, что герой, роль которого в фильме исполнил Юрий Яковлев, по профессии был заведующим лабораторией. Однако во время съемок картины Рязанов, очевидно, решил не уточнять профессию Ипполита.

Ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах для тех, кто устал от новогодних ромкомов.

Фильмы,Эмиль Брагинский,Юрий Яковлев,Эльдар Рязанов,
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