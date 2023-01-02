Пользователи сети выяснили, кем работает Ипполит из "Иронии судьбы"

Пользователи сети выяснили, какая профессия у Ипполита из культовой картины "Ирония судьбы, или С легким паром". На это обратил внимание сайт mk.ru.
Одна из пользовательниц предложила вспомнить оригинальную пьесу Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского "С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...", которая была написана за шесть лет до выхода экранизации.
В пьесе Ипполит, обращаясь к Наде, говорит:
"Потому что ты безалаберная… молчи… ты непутевая… У меня в доме или в моей лаборатории он [Женя Лукашин – прим.ред.] бы не мог появиться. Странно, что ты вообще его заметила. Ну мало ли, что-то там валяется…"
Отсюда зрители сделали вывод, что герой, роль которого в фильме исполнил Юрий Яковлев, по профессии был заведующим лабораторией. Однако во время съемок картины Рязанов, очевидно, решил не уточнять профессию Ипполита.
Ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах для тех, кто устал от новогодних ромкомов.