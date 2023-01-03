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1 час назад

Актер Станислав Садальский раскритиковал ремейк "Иронии судьбы"

Катерина Саломе

31 декабря на ТНТ состоялась премьера «СамоИронии судьбы!». Свое мнение о новой киноленте в интервью Вячеславу Манучарову высказал актер Станислав Садальский.

Садальский раскритиковал ремейк "Иронии судьбы"
Фото: Кадр из фильма «СамоИрония судьбы!»Кадр из фильма «СамоИрония судьбы!»

Артист разочарован пародией на фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Особенно, ее актерским составом. Он заявил, что сегодня в кино играют «непрофессиональные люди».

«Сейчас век непрофессионалов. Все хотят побыстрее и задаром», — высказался актер.

Что смотреть на Новый год тем, кто устал от “Иронии судьбы”

Режиссером картины стали Роман Ким и Михаил Семичев. Главные роли в фильме исполнили Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Клава Кока, а также Михаил Галустян, Павел Воля, Азамат Мусагалиев и другие юмористы.

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