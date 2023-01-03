Садальский раскритиковал ремейк "Иронии судьбы"

31 декабря на ТНТ состоялась премьера «СамоИронии судьбы!». Свое мнение о новой киноленте в интервью Вячеславу Манучарову высказал актер Станислав Садальский.
Артист разочарован пародией на фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Особенно, ее актерским составом. Он заявил, что сегодня в кино играют «непрофессиональные люди».
«Сейчас век непрофессионалов. Все хотят побыстрее и задаром», — высказался актер.
Режиссером картины стали Роман Ким и Михаил Семичев. Главные роли в фильме исполнили Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Клава Кока, а также Михаил Галустян, Павел Воля, Азамат Мусагалиев и другие юмористы.