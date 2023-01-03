Садальский раскритиковал ремейк "Иронии судьбы"

31 декабря на ТНТ состоялась премьера «СамоИронии судьбы!». Свое мнение о новой киноленте в интервью Вячеславу Манучарову высказал актер Станислав Садальский .

Артист разочарован пародией на фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Особенно, ее актерским составом. Он заявил, что сегодня в кино играют «непрофессиональные люди».