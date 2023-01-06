Фильм "Один дома" вышел 33 года назад. И с тех пор он является неотъемлемой частью новогоднего настроения для многих людей во всем мире. Однако рождественская комедия наполнена жестокими эпизодами. Наверняка вы помните, как досталось пытавшимся пробраться в дом Кевина грабителям.

Блогер под ником @mik_movie рассказал в своем TikTok-аккаунте, как на самом деле снимали эти сцены, кто выполнял опасные трюки и пострадали ли на съемках актеры Джо Пеши и Дэниел Стерн.

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