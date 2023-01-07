Как снимали оборотней в фильме "Вий": видео

Советский художественный фильм "Вий", снятый по повести Николая Гоголя, вышел в 1967 году — 56 лет назад. Тогда возможности кинематографа были на другом уровне, и чтобы создать жутких мифологических персонажей, съемочной группе картины пришлось сильно потрудиться над созданием костюмов и гримом актеров.

Блогер под ником @mik_movie рассказал в своем TikTok-аккаунте, как именно снимали чудовищ из фильма "Вий". Интересно, что изначальный образ Вия не понравился руководству "Мосфильма". Отснятый материал показался ему слишком реалистичным. Тогда к съемкам привлекли известного киносказочника Александра Птушко.

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