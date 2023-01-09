Новый "Аватар" стал пятым в списке самых кассовых фильмов

Фильм "Аватар: Путь воды" стал одним из самых кассовых фильмов за рубежом, собрав $1,7 миллиардов в прокате. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: Кадр из фильма "Аватар: Путь воды" Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

Таким образом, картина заняла пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за рубежом. В мировом прокате картина стала седьмой, а в списке самых кассовых фильмов в истории фильм оказался на 9 месте.

Первое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории по-прежнему занимает первый "Аватар", который вышел в 2009 году. В прокате он собрал $2,1 миллиарда.