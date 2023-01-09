Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Новый "Аватар" стал пятым в списке самых кассовых фильмов

Мария Каткова

Фильм "Аватар: Путь воды" стал одним из самых кассовых фильмов за рубежом, собрав $1,7 миллиардов в прокате. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Новый "Аватар" стал пятым в списке самых кассовых фильмов
Фото: Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

Таким образом, картина заняла пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за рубежом. В мировом прокате картина стала седьмой, а в списке самых кассовых фильмов в истории фильм оказался на 9 месте.

"Я не могу уклониться от этого": Кэмерон о новых частях "Аватара"

Первое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории по-прежнему занимает первый "Аватар", который вышел в 2009 году. В прокате он собрал $2,1 миллиарда.

Ранее сообщалось, что россиян шокировала цена билетов на показ сиквела “Аватара”.

Фильмы,Аватар,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители