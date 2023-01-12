"Титаник" в четвертый раз покажут на большом экране

Легендарная драма режиссера Джеймса Кэмерона "Титаник" в четвертый раз выйдет в кинопрокат в честь 25-летия премьеры. Трейлер юбилейного показа знаменитой картины опубликовала компания Paramount Pictures на YouTube.
Улучшенную и отреставрированную версию "Титаника" зрители смогут увидеть в кинотеатрах с 10 февраля.
Долгое время кинолента удерживала звание самой кассовой в истории. Ранее "Титаник" выходил в повторный прокат в 2017 и 2020 годах. Премьера фильма состоялась в 1997 году.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему Кэмерон спас только одного главного героя в "Титанике".