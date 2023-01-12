"Титаник" в четвертый раз покажут на большом экране

Легендарная драма режиссера Джеймса Кэмерона "Титаник" в четвертый раз выйдет в кинопрокат в честь 25-летия премьеры. Трейлер юбилейного показа знаменитой картины опубликовала компания Paramount Pictures на YouTube.

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

Улучшенную и отреставрированную версию "Титаника" зрители смогут увидеть в кинотеатрах с 10 февраля.