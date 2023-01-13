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27 минут назад

"Чебурашка" обогнал "Аватар" по сборам в России

Катя Кобышева

Фильм российского производства стал самым кассовым за всю историю отечественного проката.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино, к пятнице - 13 января - семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко собрала более 3,5 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Первая часть "Аватара" режиссера Джеймса Кэмерона, вышедшая на экраны в 2009 году, сумела заработать в прокате 3 516 796 661 рубль. "Чебурашка" за 12 дней проката собрал 3 528 556 464 рубля. До этого самым кассовым российским фильмом считался вышедший в 2019 году "Холоп" режиссера Клима Шипенко, кассовые сборы которого составили 2,8 млрд рублей.

Кадр дня: какого роста был "Чебурашка"

Ранее мы публиковали обзор фильма от студии «Союзмультфильм»: каким вышел новый «Чебурашка».

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