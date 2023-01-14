"Чебурашку" покажут на МКС

Семейную комедию, вышедшую на экраны в первый день нового года, увидят космонавты на международной космической станции, сообщает «Рен.тв».

Российские космонавты вместе со своими иностранными коллегами смогут оценить фильм, который стал самым кассовым в истории отечественного кинематографа.

Можно сказать, что популярность "Чебурашки" в прямом смысле слова выйдет за пределы нашей планеты.