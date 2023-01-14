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31 минуту назад

"Чебурашку" покажут на МКС

Мария Кимакович

Семейную комедию, вышедшую на экраны в первый день нового года, увидят космонавты на международной космической станции, сообщает «Рен.тв».

Российские космонавты вместе со своими иностранными коллегами смогут оценить фильм, который стал самым кассовым в истории отечественного кинематографа.

Можно сказать, что популярность "Чебурашки" в прямом смысле слова выйдет за пределы нашей планеты.

Кадр дня: какого роста был Чебурашка

Напомним, что фильм Дмитрия Дьяченко уже собрал в прокате более 3,5 млрд рублей, став абсолютным кассовым рекордсменом в стране и обогнав картины "Холоп" и "Аватар 2".

Ранее "Чебурашка" обогнал "Аватар" по сборам в России.

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