"Чебурашку" покажут на МКС

Семейную комедию, вышедшую на экраны в первый день нового года, увидят космонавты на международной космической станции, сообщает «Рен.тв».
Российские космонавты вместе со своими иностранными коллегами смогут оценить фильм, который стал самым кассовым в истории отечественного кинематографа.
Можно сказать, что популярность "Чебурашки" в прямом смысле слова выйдет за пределы нашей планеты.
Напомним, что фильм Дмитрия Дьяченко уже собрал в прокате более 3,5 млрд рублей, став абсолютным кассовым рекордсменом в стране и обогнав картины "Холоп" и "Аватар 2".