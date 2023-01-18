Джеймс Кэмерон, канадский режиссер, рассказал о том, какой будет третья часть "Аватара". Об этом сообщает Comicbook.

Режиссер заявил, что будет корректировать сюжет третьей части фильма. Он отметил, что при этом будет опираться на отзывы зрителей.

По словам Кэмерона, он хочет подождать, когда первое впечатление от фильма у зрителей уляжется. После он будет детально изучать то, что понравилось зрителям, в соответствии с этим он планирует корректировать сюжет.

"Изменения не будут радикальными, но, возможно, я подкорректирую сюжет, чтобы подчеркнуть то, на что реагируют люди"

Он также добавил, что третья часть будет рассказана от лица Лоʼак и дальше планирует менять рассказчика в последующих частях "Аватара".