Терапевт объяснила, почему Джек из "Титаника" не выжил

Ольга Чиркова, врач-терапевт, рассказала, почему у Джека из "Титаника" не было шанса на спасение. Об этом сообщает News.ru.

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

Эксперт отметила, что Джек не смог бы выжить в холодной воде. У него бы было смертельное переохлаждение. Это касается всех пассажиров "Титаника", которые оказались в воде.

Она дополнила, что в воде при температуре около нуля можно находиться около часа. В ночь крушения "Титаника" она была около минус двух. В таком случае переохлаждение происходит очень быстро, а попытки плыть усугубляют положение. Таким образом, Джек бы не смог выжить после крушения корабля.