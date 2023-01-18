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26 минут назад

Терапевт объяснила, почему Джек из "Титаника" не выжил

Мария Каткова

Ольга Чиркова, врач-терапевт, рассказала, почему у Джека из "Титаника" не было шанса на спасение. Об этом сообщает News.ru.

Терапевт объяснила, почему Джек из "Титаника" не выжил
Фото: Кадр из фильма "Титаник"Кадр из фильма "Титаник"

Эксперт отметила, что Джек не смог бы выжить в холодной воде. У него бы было смертельное переохлаждение. Это касается всех пассажиров "Титаника", которые оказались в воде.

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Она дополнила, что в воде при температуре около нуля можно находиться около часа. В ночь крушения "Титаника" она была около минус двух. В таком случае переохлаждение происходит очень быстро, а попытки плыть усугубляют положение. Таким образом, Джек бы не смог выжить после крушения корабля.

Ранее сообщалось, что "Титаник" в четвертый раз покажут на большом экране.

Фильмы,Ольга Чиркова,
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