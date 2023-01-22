Кассовые сборы российского фильма "Чебурашка" перешагнули отметку в 5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

"Чебурашка" — первое кино за историю наблюдений, которому удалось собрать более 5 млрд рублей. До этого фильм заработал более 4 млрд, что также произошло впервые в российском прокате.

"Чебурашка" — семейный фильм Дмитрия Дьяченко, поставившего трилогию "Последний богатырь". Это ремейк культового советского мультфильма, который был основан на произведениях Эдуарда Успенского.

Картина обошлась студии Yellow, Black and White, платформе Start, "Союзмультфильму" и телеканалам "Россия 1" и СТС в 850 млн рублей и самым кассовым фильмом в истории России, обогнав "Аватар" Джеймса Кэмерона.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кто сыграл Чебурашку в российском фильме.