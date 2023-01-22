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1 час назад

"Чебурашка" заработал рекордные 5 млрд рублей и обогнал "Аватара"

Мира Маркина

Кассовые сборы российского фильма "Чебурашка" перешагнули отметку в 5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

"Чебурашка" — первое кино за историю наблюдений, которому удалось собрать более 5 млрд рублей. До этого фильм заработал более 4 млрд, что также произошло впервые в российском прокате.

"Чебурашка" — семейный фильм Дмитрия Дьяченко, поставившего трилогию "Последний богатырь". Это ремейк культового советского мультфильма, который был основан на произведениях Эдуарда Успенского.

"Чебурашку" покажут на МКС

Картина обошлась студии Yellow, Black and White, платформе Start, "Союзмультфильму" и телеканалам "Россия 1" и СТС в 850 млн рублей и самым кассовым фильмом в истории России, обогнав "Аватар" Джеймса Кэмерона.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кто сыграл Чебурашку в российском фильме.

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