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2 часа назад

Неожиданные импровизации актеров в фильмах о Гарри Поттере: видео

Мира Маркина

Фильмы о Гарри Поттере давно считаются культовыми. У истории об осиротевшем мальчике со шрамом на лбу миллионы фанатов по всему миру. Большинство поклонников Поттера выступают за то, чтобы экранизации максимально близко повторяли сюжет книг. Но на съемочной площадке не всегда все идет по плану, иногда актерам и режиссерам приходится импровизировать прям на месте. Порой это получается настолько удачно, что такие дубли появляются в финальных версиях монтажа.

Блогер Olya_lolya поделилась в своем TikTok-аккаунте сценами из "Гарри Поттера", которые были придуманы во время съемок.

Танец Полумны и ее отца

Полумна Лавгуд в фильме проявляет себя как способную ученицу и творческую личность, а ее необычные наряды и манера общения отражают некоторую чудаковатость и оторванность от мира. Во время съемки танца Полумны и ее отца актриса Эванна Линч придумала странные движения, которые так понравились режиссеру, что он решил включить этот танец в фильм.

Объятия Волан-де-Морта и Драко Малфоя

В сцене, где Темный лорд приветствует нового пожирателя смерти Драко Малфоя, актер Том Фелтон должен был просто пройти мимо Волан-де-Морта, но неожиданно для всех Рэйф Файнс подозвал Фелтона к себе и приобнял его. Такой поворот застал актера врасплох, из-за чего объятия получились настолько неловкими и жуткими, что режиссер решил включить эту сцену в фильм.

Подробнее об остальных импровизациях в фильмах о Гарри Поттере смотрите в видео.

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