На портале kinobusiness.com появилась свежая информация об итогах проката в минувшие выходные дни.
Согласно опубликованной информации, кассовые сборы «Чебурашки» составили 760 млн 500 тысяч рублей. Таким образом фильм Дмитрия Дьяченко вновь возглавил прокат.
На второй строчке оказалась новинка от Гая Ричи – комедийный боевик «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». За уикенд фильм заработал 147 млн 200 тысяч рублей. Третье место рейтинга оказалось за картиной «Аватар: Путь воды» с заработанными 23 млн 300 тысяч рублей.
Ранее мы рассказывали, кто сыграл Чебурашку в новом фильме.