На портале kinobusiness.com появилась свежая информация об итогах проката в минувшие выходные дни.

На второй строчке оказалась новинка от Гая Ричи – комедийный боевик «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». За уикенд фильм заработал 147 млн 200 тысяч рублей. Третье место рейтинга оказалось за картиной «Аватар: Путь воды» с заработанными 23 млн 300 тысяч рублей.