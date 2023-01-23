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2 часа назад

«Чебурашка» вновь возглавил прокат в России и СНГ в этот уикенд

Мира Маркина

На портале kinobusiness.com появилась свежая информация об итогах проката в минувшие выходные дни.

Согласно опубликованной информации, кассовые сборы «Чебурашки» составили 760 млн 500 тысяч рублей. Таким образом фильм Дмитрия Дьяченко вновь возглавил прокат.

«Чебурашка» заработал рекордные 5 млрд рублей

На второй строчке оказалась новинка от Гая Ричи – комедийный боевик «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». За уикенд фильм заработал 147 млн 200 тысяч рублей. Третье место рейтинга оказалось за картиной «Аватар: Путь воды» с заработанными 23 млн 300 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, кто сыграл Чебурашку в новом фильме.

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