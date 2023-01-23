Названы номинанты премии «Золотая малина 2023»

До вручения «Оскара» остается около двух месяцев. По сложившейся традиции Golden Raspberry Award Foundation вручит награды худшим из худших. На сайте организаторов антипремии появился список номинантов. Он составлен из проектов, увидевших свет в 2022 году.
Худший фильм выберут из пятерки картин – «Доброго траура», «Блондинка», «Пиноккио», «Морбиус», «Русалка и дочь короля». В номинации «Худший сценарий» оказались «Блондинка», «Пиноккио» и «Морбиус», а также «Доброго траура» и
«Мир Юрского периода: Господство».
Номинируя актеров и актрис, организаторы «малины» оказались беспощадны. Так свой антиприз рискуют получить в этом году Алисия Сильверстоун («Рекуин»), Том Хэнкс (за роль второго плана в «Элвисе»), Пенелопа Крус (за второстепенную роль в картине «Код 355»). С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии.
Стать худшим режиссером, по версии Golden Raspberry Award Foundation, могут Даниэль Эспиноса («Морбиус»), Эндрю Доминик («Блондинка») Колсон Бэйкер и Мод Сан («Доброго траура»), Джадд Апатоу («Пузырь») и даже Роберт Земекис («Пиноккио»).
Вручение «Золотой малины 2023» состоится 11 марта – накануне «Оскара».
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