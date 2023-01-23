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4 минуты назад

Названы номинанты премии «Золотая малина 2023»

Мира Маркина

До вручения «Оскара» остается около двух месяцев. По сложившейся традиции Golden Raspberry Award Foundation вручит награды худшим из худших. На сайте организаторов антипремии появился список номинантов. Он составлен из проектов, увидевших свет в 2022 году.

Названы номинанты премии «Золотая малина 2023»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Худший фильм выберут из пятерки картин – «Доброго траура», «Блондинка», «Пиноккио», «Морбиус», «Русалка и дочь короля». В номинации «Худший сценарий» оказались «Блондинка», «Пиноккио» и «Морбиус», а также «Доброго траура» и

«Мир Юрского периода: Господство».

Список номинантов в категории «Худший ремейк, сиквел или рип-офф» также состоит из шести фильмов:
  • «Блондинка»
  • «Воспламеняющая взглядом»
  • «Мир Юрского периода: Господство»
  • «Пиноккио»
  • «365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней»

Номинируя актеров и актрис, организаторы «малины» оказались беспощадны. Так свой антиприз рискуют получить в этом году Алисия Сильверстоун («Рекуин»), Том Хэнкс (за роль второго плана в «Элвисе»), Пенелопа Крус (за второстепенную роль в картине «Код 355»). С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии.

Названы номинанты премии «Золотой орел»

Стать худшим режиссером, по версии Golden Raspberry Award Foundation, могут Даниэль Эспиноса («Морбиус»), Эндрю Доминик («Блондинка») Колсон Бэйкер и Мод Сан («Доброго траура»), Джадд Апатоу («Пузырь») и даже Роберт Земекис («Пиноккио»).

Вручение «Золотой малины 2023» состоится 11 марта – накануне «Оскара».

Ранее мы рассказывали о пяти самых ожидаемых комедиях.

Фильмы,Пузырь,Оскар,Пиноккио,Даниэль Эспиноса,Алисия Сильверстоун,Джадд Апатоу,Эндрю Доминик,Пенелопа Крус,Роберт Земекис,Том Хэнкс,
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