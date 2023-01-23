Названы номинанты премии «Золотая малина 2023»

До вручения «Оскара» остается около двух месяцев. По сложившейся традиции Golden Raspberry Award Foundation вручит награды худшим из худших. На сайте организаторов антипремии появился список номинантов. Он составлен из проектов, увидевших свет в 2022 году.

Худший фильм выберут из пятерки картин – «Доброго траура», «Блондинка», «Пиноккио», «Морбиус», «Русалка и дочь короля». В номинации «Худший сценарий» оказались «Блондинка», «Пиноккио» и «Морбиус», а также «Доброго траура» и

«Мир Юрского периода: Господство».

«Блондинка»

«Воспламеняющая взглядом»

«Мир Юрского периода: Господство»

«Пиноккио»

«365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней» Список номинантов в категории «Худший ремейк, сиквел или рип-офф» также состоит из шести фильмов:

Номинируя актеров и актрис, организаторы «малины» оказались беспощадны. Так свой антиприз рискуют получить в этом году Алисия Сильверстоун («Рекуин»), Том Хэнкс (за роль второго плана в «Элвисе»), Пенелопа Крус (за второстепенную роль в картине «Код 355»). С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии.

Вручение «Золотой малины 2023» состоится 11 марта – накануне «Оскара».

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