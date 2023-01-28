Режиссер фильма “Аватар” Джеймс Кэмерон наконец порадовал фанатов долгожданным продолжением полюбившейся истории о жителях планеты Пандоры.

В фильме удивительно все – от сюжета до визуальных решений, особенно впечатляют подводные сцены. Для их съемок использовались новейшие CGI технологии, специалисты построили подводный павильон, а актеры проходили обучение у фридайвера.

Актриса Кейт Уинслет в сиквеле исполнила роль главы народа Нави Ронал. Так как большинство сцен снимались под водой, актрисе пришлось пройти четырехнедельный курс по фридайвингу. Уинслет научилась задерживать дыхание на длительное время и в итоге побила рекорд Тома Круза.

Во время съемок “Миссия невыполнима: нация изгоев” он задерживал дыхание под водой на протяжении 6 минут, а Кейт Уинслет продержалась под водой 7 минут и 15 секунд.

Подробнее о том, как Кейт Уинслет погружалась на съемках фильма, смотрите в видео.