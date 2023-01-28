Стала известна дата съемок третьего фильма про майора Грома

Михаил Китаев, руководитель "Плюс студии", рассказал о продолжении франшизы про "Майора Грома". Об этом сообщает ТАСС.
Китаев заявил, что работа над третьей частью "Майора Грома" уже началась. Картина получит название "Майор Гром: игра". Также он отметил, что весной уже начнутся съемки. Они будут проходить в Санкт-Петербурге.
Франшиза фильмов создана на основе комиксов и рассказывает о полицейском из Санкт-Петербурга. В 2021 году вышла первая часть "Майор Гром: Чумной доктор", а в 2022 состоялась премьера второй части "Майор Гром: трудное детство".
Ранее сообщалось, что "Чебурашка" заработал больше 5,5 миллиарда рублей.