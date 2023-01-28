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1 час назад

Создатели "Майора Грома" объявили о начале работы над третьей частью фильма

Мария Каткова

Михаил Китаев, руководитель "Плюс студии", рассказал о продолжении франшизы про "Майора Грома". Об этом сообщает ТАСС.

Стала известна дата съемок третьего фильма про майора Грома
Фото: Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор"Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной доктор"

Китаев заявил, что работа над третьей частью "Майора Грома" уже началась. Картина получит название "Майор Гром: игра". Также он отметил, что весной уже начнутся съемки. Они будут проходить в Санкт-Петербурге.

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Франшиза фильмов создана на основе комиксов и рассказывает о полицейском из Санкт-Петербурга. В 2021 году вышла первая часть "Майор Гром: Чумной доктор", а в 2022 состоялась премьера второй части "Майор Гром: трудное детство".

Ранее сообщалось, что "Чебурашка" заработал больше 5,5 миллиарда рублей.

Фильмы,Чебурашка,
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