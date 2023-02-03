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2 часа назад

Актриса Нонна Гришаева поделилась кадрами со съемок "Папиных дочек"

Катя Кобышева

Популярная актриса и телеведущая Нонна Гришаева показала подписчикам своего Telegram-канала кадры со съемок нового сериала «Папины дочки».

Актриса поделилась кадрами, на которых представила актеров, занятых на съемках.

Также на своем канале Нонна Гришаева показала кадр со съемочной площадки, на котором видны декорации - старая советская кухня с узнаваемым гарнитуром и стенами, выкрашенными голубой эмалью. Картинка получилась ностальгическая.

Сюжет строится вокруг истории повзрослевших дочек. Даша накануне годовщины свадьбы сбегает из дома, оставив записку, кольцо и четверых дочек.

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