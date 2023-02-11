Вин Дизель анонсировал четвертую часть «Хроник Риддика»

Объявление актера о том, что знаменитая франшиза получит продолжение, появилось на сайте издания Deadline.

Фото: Кадр из фильма «Хроники Риддика» Кадр из фильма «Хроники Риддика»

Вместе с Вином Дизелем к работе вернется режиссер Дэвид Туи, который снял все предыдущие части картины. Он же напишет и сценарий для нового фильма.

Действие картины будет происходить на родной планете главного героя, жителям которой приходится сражаться с новым врагом.

Четвертый фильм франшизы будет носить название «Хроники Ридика: Фурия».

О том, когда начнутся съемки, пока неизвестно. Не обозначена и дата премьеры картины. Известно лишь, что в ближайшие пару лет выхода фильма на экраны ожидать не стоит.