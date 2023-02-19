"Аватар: Путь воды" стал третьим самым кассовым фильмом в истории

Научно-фантастический сиквел "Аватар: Путь воды" после прошедших выходных собрал в прокате 2,243 миллиарда долларов и стал третьим в списке самых кассовых фильмов в истории кино. Об этом сообщает издание Variety.
В конце января сиквел "Аватар: Путь воды" был четвертым в рейтинге самых кассовых, обогнав "Звездные войны: Пробуждение силы". Теперь же лента обогнала культовый "Титаник" с 2,242 миллиардами долларов в мировом прокате и заняла третье место.
На данный момент фильм уступает только "Аватару" (2,92 миллиарда долларов) и "Мстителям: Финал" (2,7 миллиарда долларов). Чтобы приблизиться к конкурентам, фильму нужно собрать еще более 500 миллионов долларов.