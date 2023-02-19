"Аватар: Путь воды" стал третьим самым кассовым фильмом в истории

Научно-фантастический сиквел "Аватар: Путь воды" после прошедших выходных собрал в прокате 2,243 миллиарда долларов и стал третьим в списке самых кассовых фильмов в истории кино. Об этом сообщает издание Variety.

Фото: Кадр из фильма "Аватар: Путь воды" Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

В конце января сиквел "Аватар: Путь воды" был четвертым в рейтинге самых кассовых, обогнав "Звездные войны: Пробуждение силы". Теперь же лента обогнала культовый "Титаник" с 2,242 миллиардами долларов в мировом прокате и заняла третье место.