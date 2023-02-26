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2 часа назад

Кто назвал фильм "Телохранитель" худшим в истории кино: видео

Стелла Шмель

Фильм "Телохранитель" режиссера Мика Джексона завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру.

Музыкальные партии, которые в фильме исполнила Уитни Хьюстон, стали невероятно популярными во всем мире. Но, конечно, самую большую известность завоевал саундтрек "I will always love you", который стал самым продаваемым синглом прошлого века.

Несмотря на оглушительный успех у зрителей, кинокритики называли "Телохранителя" самым бездарным фильмом в истории кино. Исполнители главных ролей Уитни Хьюстон и Кевин Костнер даже были номинированы на антипремию "Золотая Малина" как "Худшие актеры".

Но даже это не помешало стать фильму хитом. При бюджете в 40 миллионов долларов, картина собрала в прокате 411 миллионов. Позже фильм "Телохранитель" был номинирован на "Оскар" в категории "Лучшая песня".

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Подробнее о том, почему фильм "Телохранитель" был назван худшим в истории, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, в каком порядке смотреть фильмы Ларса фон Триера.

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