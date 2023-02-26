Назван лучший фильм по версии Берлинского кинофестиваля

26 февраля завершается легендарный Берлинский кинофестиваль, в рамках которого уже состоялось вручение главной премии "Золотой медведь" за лучший фильм.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

На официальном сайте мероприятия опубликовали информацию: награду за лучший фильм получила картина французского режиссера Николя Филибера "На Адаманте".

В сюжете фильма Филибера история о том, как живут подопечные и их опекуны в центре психического здоровья, расположенного в Париже на берегу Сены.

Что интересно, снимая свою документальную картину, Николя Филибер много месяцев провел на барже, пришвартованной на Сене, внимательно изучая быт и творческие способности подопечных центра.

Режиссер пояснил, что снимал этот фильм для того, чтобы разрушить общественные стереотипы о людях с явными нарушениями психического здоровья.