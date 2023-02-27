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40 минут назад

Фильм «Все везде и сразу» стал триумфатором премии Гильдии киноактеров США

Мира Маркина

В минувшее воскресенье состоялась 29-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров США. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. О победителях рассказали на портале «Бюллетень кинопрокатчика».

Рекордсменом по количеству наград стал фильм «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Звезды фантастического боевика – Мишель Йео, Ке Хай Цюань и Джейми Ли Кертис – получили статуэтки за актерское мастерство. Также Гильдия наградила команду за выдающийся актерский состав.

Награду за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер. Гильдия отметила блестящую работу актера в картине Даррена Аронофски «Кит». Аналогичную премию получила Дженнифер Кулидж – за роль в «Белом лотосе».

Как звезда «Белого Лотоса» Дженнифер Кулидж выглядела в молодости

Статуэтку за выдающийся актерский состав в комедийном сериале вручили команде проекта «Начальная школа Эббот», а в драматическом — «Белому лотосу».

Ранее «Рамблер» писал о выходе мистического сериала с Дружко и Косяковым.

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