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1 час назад

Светлаков анонсировал выход мистического сериала с Дружко и Косяковым

Мира Маркина

На странице в социальных сетях шоумен и актер Сергей Светлаков рассказал о новом проекте. Мистический сериал «Дело о пропавшей деревне» появится в онлайн-кинотеатре IVI будущей весной.

Известно, что производством сериала занималась студия Sverdlovsk, принадлежащая Сергею Светлакову и Александру Незлобину. Роли исполнили ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко, актер Денис Косяков и другие звезды отечественного кино и телевидения.

«Надеюсь, будет загадочно и весело одновременно», — отметил Светлаков.

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В центре сюжета окажется московская журналистка Татьяна Блок. Девушка отправляется в деревню Нижние Броды, чтобы расследовать исчезновение местных жителей.

Ранее мы писали, как Роза Сябитова едва не погибла на съемках.

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