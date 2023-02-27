На странице в социальных сетях шоумен и актер Сергей Светлаков рассказал о новом проекте. Мистический сериал «Дело о пропавшей деревне» появится в онлайн-кинотеатре IVI будущей весной.

Известно, что производством сериала занималась студия Sverdlovsk, принадлежащая Сергею Светлакову и Александру Незлобину. Роли исполнили ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко, актер Денис Косяков и другие звезды отечественного кино и телевидения.

«Надеюсь, будет загадочно и весело одновременно», — отметил Светлаков.

В центре сюжета окажется московская журналистка Татьяна Блок. Девушка отправляется в деревню Нижние Броды, чтобы расследовать исчезновение местных жителей.