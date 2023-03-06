Комедия "Полосатый рейс" режиссера Владимира Фетина вышла в 1961 году. Этот фильм любят многие, но мало кто знает, с какими трудностями пришлось столкнуться актерам и съемочной группе на площадке.

Речь идет о сцене с появлением хищника в ванной, где в это время находится герой Евгения Леонова. Перед началом съемок актер попросил, чтобы его от тигра отделяло пуленепробиваемое стекло. Режиссер дал согласие, Леонов сам убедился в прочности конструкции, и команда приступила к съемкам. Но после первых проб стало понятно, что в стекле отражаются блики от оборудования. Режиссер Владимир Фетин принял решение доснять сцену без перегородки, не предупреждая об этом Леонова.