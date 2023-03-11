Чаще всего общую стоимость фильма составляет работа по графике, реквизитам и костюмам, а также зарплаты актеров. Однако самая дорогая сцена в истории была снята еще задолго до выхода "Аватара".
Картина с самой дорогой сценой в истории кино вышла в 2001 году, когда в кинематографе еще не использовали дорогую графику и спецэффекты.
Бюджет картины составил 68 миллионов долларов, один миллион из которых пришелся на 30-секундную сцену из фильма. Однако позднее создатели фильма высказались о ней и заявили, что это стоило каждого потраченного цента. Подробно об этой сцене рассказали в своем блоге @kinoinfa.
Смотрите в видео и узнаете, что за сцена в картине "Ванильное небо" стала самой дорогой в истории кино.
Ранее сообщалось, что Том Круз предстал в образе бородавочника Пумбы из "Короля Льва".