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42 минуты назад

Как выглядит самая дорогая сцена в истории кино: видео

Мария Каткова

Чаще всего общую стоимость фильма составляет работа по графике, реквизитам и костюмам, а также зарплаты актеров. Однако самая дорогая сцена в истории была снята еще задолго до выхода "Аватара".

Картина с самой дорогой сценой в истории кино вышла в 2001 году, когда в кинематографе еще не использовали дорогую графику и спецэффекты.

"Аватар: Путь воды" стал третьим самым кассовым фильмом

Бюджет картины составил 68 миллионов долларов, один миллион из которых пришелся на 30-секундную сцену из фильма. Однако позднее создатели фильма высказались о ней и заявили, что это стоило каждого потраченного цента. Подробно об этой сцене рассказали в своем блоге @kinoinfa.

Смотрите в видео и узнаете, что за сцена в картине "Ванильное небо" стала самой дорогой в истории кино.

Ранее сообщалось, что Том Круз предстал в образе бородавочника Пумбы из "Короля Льва".

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