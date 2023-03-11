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2 часа назад

Фильм "Все везде и сразу" стал самым титулованным за всю историю кинематографа

Катя Кобышева

«Все везде и сразу» признан самым титулованным фильмом в истории кино. Об этом пишет издание IGN.

Фильм "Все везде и сразу" стал самым титулованным
Фото: Кадр из фильма "Все везде и сразу" Кадр из фильма "Все везде и сразу"

По данным издания, фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта был удостоен 158 наград от критиков и самых разных организаций. Это намного больше, чем у предыдущего фильма-рекордсмена. Так, картина «Властелин колец: Возвращение короля» получила 101 награду.

А впереди у "Все везде и сразу" премия "Оскар". Лента получила 11 номинаций, это больше, чем у остальных фильмов, также претендующих на статуэтку в этом году.

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Ранее стало известно о том, что звезду «Джона Уика 4» хотят отстранить от «Оскара».

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