Фильм "Все везде и сразу" стал самым титулованным

«Все везде и сразу» признан самым титулованным фильмом в истории кино. Об этом пишет издание IGN.

Фото: Кадр из фильма "Все везде и сразу" Кадр из фильма "Все везде и сразу"

По данным издания, фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта был удостоен 158 наград от критиков и самых разных организаций. Это намного больше, чем у предыдущего фильма-рекордсмена. Так, картина «Властелин колец: Возвращение короля» получила 101 награду.

А впереди у "Все везде и сразу" премия "Оскар". Лента получила 11 номинаций, это больше, чем у остальных фильмов, также претендующих на статуэтку в этом году.