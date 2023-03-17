Зарубежные критики оценили голливудский фильм с Ефремовым

Зарубежные критики положительно оценили фильм американского режиссера Джона С. Бейрда "Тетрис" с российским актером Никитой Ефремовым в одной из главных ролей. Об этом пишет РИА Новости.
Премьера фильма состоялась на американском фестивале SXSW. В сети он появится 31 марта — на Apple TV+. Кинокритики уже успели посмотреть ленту. На данный момент рейтинг фильма на сайте рецензий Rotten Tomatoes составляет 83%.
"Он самодостаточный и динамичный, и не раздут, как некоторые 10-серийные проекты", — написал обозреватель The Guardian Бенджамин Ли.
"Режиссер использует запутанную борьбу за лицензию на игру для создания крепкой и иногда комичной драмы о капитализме, интеллектуальной собственности и призраке распада Советского Союза", — отметил Ловия Гьяркье из издания The Hollywood Reporter.
Актер Никита Ефремов исполнил в картине роль советского программиста Алексея Пажитнова, который создал головоломку "Тетрис".
Ранее стало известно, что фильм "Майор Гром: Игра" начали снимать в Санкт-Петербурге.