Зарубежные критики оценили голливудский фильм с Ефремовым

"Он самодостаточный и динамичный, и не раздут, как некоторые 10-серийные проекты", — написал обозреватель The Guardian Бенджамин Ли.



"Режиссер использует запутанную борьбу за лицензию на игру для создания крепкой и иногда комичной драмы о капитализме, интеллектуальной собственности и призраке распада Советского Союза", — отметил Ловия Гьяркье из издания The Hollywood Reporter.