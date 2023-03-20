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2 часа назад

Актриса Ким Бейсингер сыграет в ремейке эротического фильма «9 ½ недель»

Катерина Саломе

Оригинальная лента вышла в далеком 1986 году. Тогда Ким Бейсингер исполнила главную роль, однако в 10-серийном ремейке стримера Prime Video сыграет лишь второстепенную. Об этом пишет "Киноафиша".

Бейсингер сыграет в ремейке эротического фильма «9 ½ недель»
Фото: Кадр из фильма «9 ½ недель»Кадр из фильма «9 ½ недель»

Актриса предстанет в образе профессора университета. Начало съемок запланировано на лето этого года. Они пройдут в Лондоне и Манчестере. Дата релиза на данный момент еще неизвестна.

Известно, что сериал будет снят в той же концепции, что и фильм Эдриана Лайна. В нем будут присутствовать эротические сцены.

Голливудские ремейки знаменитых советских фильмов

В основу сценария киноленты 1986 года легла одноименная книга, выпущенная в 1978 году и мгновенно получившая популярность. Автором выступила журналистка Ингеборг Дэй под псевдонимом Элизабет Макнейл.

Ранее мы писали про ремейки, которые раскритиковали еще до премьеры.

Фильмы,Эдриан Лайн,Ким Бейсингер,
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