Бейсингер сыграет в ремейке эротического фильма «9 ½ недель»

Оригинальная лента вышла в далеком 1986 году. Тогда Ким Бейсингер исполнила главную роль, однако в 10-серийном ремейке стримера Prime Video сыграет лишь второстепенную. Об этом пишет "Киноафиша".

Фото: Кадр из фильма «9 ½ недель» Кадр из фильма «9 ½ недель»

Актриса предстанет в образе профессора университета. Начало съемок запланировано на лето этого года. Они пройдут в Лондоне и Манчестере. Дата релиза на данный момент еще неизвестна.

Известно, что сериал будет снят в той же концепции, что и фильм Эдриана Лайна. В нем будут присутствовать эротические сцены.

В основу сценария киноленты 1986 года легла одноименная книга, выпущенная в 1978 году и мгновенно получившая популярность. Автором выступила журналистка Ингеборг Дэй под псевдонимом Элизабет Макнейл.