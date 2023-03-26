Как снимали сцену с истощенной Беллой в “Сумерках”: видео

Любой поклонник популярнейшей саги "Сумерки" помнит, как выглядела главная героиня Белла, когда забеременела от вампира Эдварда.

Зрелище, прямо скажем, не самое приятное – Белла сильно истощена, у нее практически совсем нет сил, а цвет кожи выглядит так, будто она уже и не жива вовсе.

Для того, чтобы добиться такого внешнего образа, гримерам и самой актрисе пришлось бы очень постараться, однако, как выяснилось, создатели саги вышли из положения другим способом.

Подробную информацию об этом "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok. Пользователь с ником @cinemakinotop опубликовал видеоролик, в котором рассказано и даже показано, как удалось добиться такого эффектного образа истощенной Беллы в "Сумерках".