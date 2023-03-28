В киноиндустрии существует негласное правило – все номера телефонов, которые фигурируют в картине, не должны быть реальными. Это связано с тем, что зрители непременно попытаются набрать номер, указанный на экране.

Блогер @Kinodelo рассказал, что в фильме "Брюс Всемогущий" режиссер картины засветил в сцене случайный семизначный номер телефона. Комбинация цифр оказалась сотовым номером жительницы штата Флорида. После выхода фильма ее телефон буквально разрывался, а все звонящие просили подойти к трубке Бога.

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