В Москве установили подлинный спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18"

5 апреля на Манежной площади в Москве установили спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18", который был задействован в съемках фильма "Вызов".

17 октября 2021 года режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также космонавт Олег Новицкий вернулись на космическом корабле "Союз МС-18" с МКС на Землю. На МКС они провели 12 дней, работая над космической драмой "Вызов".

В церемонии открытия инсталляции со спускаемым аппаратом приняли участие летчик-космонавт, Герой России Олег Новицки, а также актеры фильма Евгения Ахременко и Беник Аракелян.

В течение апреля подлинный спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» можно будет увидеть в туристических местах столицы.