Снятый в космосе фильм "Вызов" выйдет в прокат в 20 странах

Фильм Клима Шипенко "Вызов", снятый в космосе, покажут в 20 странах. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

20 апреля картина выйдет в прокат в России, а также в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Хорватии, Словении и Македонии. С 27 апреля картина станет доступна в таких странах, как Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия и Судан.

"Вызов" стал первым фильмом в истории, снятым в космосе. В ходе создания картины режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд 3,5 месяца готовились к полету и 12 дней находились в космосе на МКС.