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2 часа назад

Самые провальные фильмы за всю историю кино: видео

Мария Каткова

Перед тем, как выпустить фильм в прокат, группа маркетологов работает над тем, чтобы картина была успешной. Перед выходом фильма публикуются интервью актеров, режиссеров, а после премьеры устраиваются пресс-туры, где съемочная группа рассказывает о своих впечатлениях.

У всех фильмов есть промо-компании, и от них зависит, насколько успешными они будут. Иногда команда маркетологов ошибается и картина не получается настолько успешной, насколько они предполагали. Тогда фильм проваливается в прокате и может даже не окупить собственное производство.

4 провальных фильма, которые все равно полюбились зрителям

Конечно, провал не всегда вина маркетологов. Иногда фильм сам по себе был снят изначально плохо. В таком случае никто из зрителей не пойдет в кино и не станет тратить свои деньги на подобные картины.

О самых провальных фильмах в истории смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что «Джон Уик 4» снова возглавил кинопрокат в России и СНГ.

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