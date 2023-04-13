Перед тем, как выпустить фильм в прокат, группа маркетологов работает над тем, чтобы картина была успешной. Перед выходом фильма публикуются интервью актеров, режиссеров, а после премьеры устраиваются пресс-туры, где съемочная группа рассказывает о своих впечатлениях.

У всех фильмов есть промо-компании, и от них зависит, насколько успешными они будут. Иногда команда маркетологов ошибается и картина не получается настолько успешной, насколько они предполагали. Тогда фильм проваливается в прокате и может даже не окупить собственное производство.

Конечно, провал не всегда вина маркетологов. Иногда фильм сам по себе был снят изначально плохо. В таком случае никто из зрителей не пойдет в кино и не станет тратить свои деньги на подобные картины.