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1 час назад

Гая Ричи обвинили в краже сценария фильма "Джентльмены"

Мира Маркина

На режиссера Гая Ричи подали в суд с обвинениями в краже сценария для фильма "Джентльмены". Об этом пишет издание Variety.

Гая Ричи обвинили в краже сценария фильма "Джентльмены"
Фото: Кадр из фильма "Джентльмены"Кадр из фильма "Джентльмены"

Иск против Гая Ричи зарегистрировали в лондонском суде в марте 2023 года. Его подал сценарист и актер Микки Де Хара. Как заявил истец, в 2008 году он написал сценарий для продолжения фильма "Рок-н-рольщик", основываясь на своем личном опыте нахождения в тюрьме.

В 2018 году Де Хара показал Гаю Ричи еще один сценарий, уже для другого фильма. В нем рассказывалось о персонаже, который напоминал образ героя Мэттью Макконахи в картине "Джентльмены". Однако режиссер отказал сценаристу, сказав, что время фильмов про гангстеров уже прошло. Через два года Микки Де Хара обнаружил сходство между "Джентльменами" и своим сценарием.

Какие фильмы Гая Ричи обязательно стоит посмотреть

По словам сценариста, он написал Гаю Ричи о пересечения в сюжетных линиях, на что режиссер ответил, что его люди пытались с ним связаться несколько лет, но реакции не последовало.

Теперь Микки Де Хара требует от постановщика компенсацию в размере 250 тысяч долларов, а также процент с проката "Джентльменов".

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