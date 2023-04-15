Гая Ричи обвинили в краже сценария фильма "Джентльмены"

На режиссера Гая Ричи подали в суд с обвинениями в краже сценария для фильма "Джентльмены". Об этом пишет издание Variety.

Фото: Кадр из фильма "Джентльмены" Кадр из фильма "Джентльмены"

Иск против Гая Ричи зарегистрировали в лондонском суде в марте 2023 года. Его подал сценарист и актер Микки Де Хара. Как заявил истец, в 2008 году он написал сценарий для продолжения фильма "Рок-н-рольщик", основываясь на своем личном опыте нахождения в тюрьме.

В 2018 году Де Хара показал Гаю Ричи еще один сценарий, уже для другого фильма. В нем рассказывалось о персонаже, который напоминал образ героя Мэттью Макконахи в картине "Джентльмены". Однако режиссер отказал сценаристу, сказав, что время фильмов про гангстеров уже прошло. Через два года Микки Де Хара обнаружил сходство между "Джентльменами" и своим сценарием.

По словам сценариста, он написал Гаю Ричи о пересечения в сюжетных линиях, на что режиссер ответил, что его люди пытались с ним связаться несколько лет, но реакции не последовало.