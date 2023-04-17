«Крайне плох»: выяснилось, что американцы думают о фильме «Морозко»

Советский фильм режиссера Александра Роу «Морозко» многие называют шедевром отечественного кинематографа. Фильм-сказку хорошо приняли не только в СССР, но и за рубежом - даже критики с восторгом среагировали на картину.

© Кадр из фильма "Морозко"

Консультативный совет по кинематографии США даже вручил ему награду Award of Excellence, отметив «Морозко» как фильм с лучшим сценарием для семейного просмотра. Но, как оказалось, простым американцам фильм пришелся не по вкусу.

Так, на сайте IMDb у советской картины всего 6,3 балла, а по отзывам американцев очевидно, что художественную задумку фильма они не поняли.

«Просмотр этого фильма приведет к потере вменяемости и моторных навыков. В фильме есть волшебные грибы, гуляющие дома, гуляющие деревья, медведь, бродячая бригада карликов-убийц и так далее. И еще есть Джек Фрост (Дед Мороз. — Прим. ред.), который замораживает все по своей прихоти», — приводит комментарии пользователей портал Sport24.

Другой пользователь иронизирует, что американцам страшно будет, если создатели фильма сбегут в соседние страны и станут снимать фильмы для террористов:

«Этот фильм плох. Крайне плох», — добавил пользователь.

Интересно, что картина «Морозко» регулярно попадает в различные антирейтинги в Соединенных штатах. Со временем ситуация меняются, так как фанаты киноленты пытаются доказать американцам художественную ценность фильма и рассказывают, почему картина стала культовой в СССР.