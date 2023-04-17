Эрнст объяснил, почему «Вызов» доверили снимать режиссеру Шипенко

По словам продюсера, кандидатуру других режиссеров даже не рассматривали, потому что Эрнст понимал, что именно Шипенко уже создал «Салют-7».

Констнантин Эрнст добавил, что этот проект нужен был именно Климу Шипенко, а получается только тогда, "когда очень надо".

Сам Шипенко отмечает, что такого предложения ждал всю жизнь и сразу же согласился лететь на съемки в космос.

Напомним, "Вызов" стал первым художественным фильмом, часть съемок которого проходила в настоящем космосе.