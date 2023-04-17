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Константин Эрнст объяснил, почему «Вызов» доверили снимать режиссеру Климу Шипенко

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил, почему российский фильм «Вызов» доверили снимать режиссеру Климу Шипенко.

Эрнст объяснил, почему «Вызов» доверили снимать режиссеру Шипенко
© РИА Новости

По словам продюсера, кандидатуру других режиссеров даже не рассматривали, потому что Эрнст понимал, что именно Шипенко уже создал «Салют-7».

Констнантин Эрнст добавил, что этот проект нужен был именно Климу Шипенко, а получается только тогда, "когда очень надо".

Сам Шипенко отмечает, что такого предложения ждал всю жизнь и сразу же согласился лететь на съемки в космос.

Напомним, "Вызов" стал первым художественным фильмом, часть съемок которого проходила в настоящем космосе.

Эрнст признался, что фильм «Вызов» был придуман еще в 2000 году

Ранее мы писали о том, зачем Шипенко сбросил вес перед съемками.

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