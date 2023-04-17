Эрнст объяснил, почему «Вызов» доверили снимать режиссеру Шипенко

Константин Эрнст объяснил, почему «Вызов» доверили снимать режиссеру Климу Шипенко
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил, почему российский фильм «Вызов» доверили снимать режиссеру Климу Шипенко.
По словам продюсера, кандидатуру других режиссеров даже не рассматривали, потому что Эрнст понимал, что именно Шипенко уже создал «Салют-7».
Констнантин Эрнст добавил, что этот проект нужен был именно Климу Шипенко, а получается только тогда, "когда очень надо".
Сам Шипенко отмечает, что такого предложения ждал всю жизнь и сразу же согласился лететь на съемки в космос.
Напомним, "Вызов" стал первым художественным фильмом, часть съемок которого проходила в настоящем космосе.
Ранее мы писали о том, зачем Шипенко сбросил вес перед съемками.