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1 час назад

Как снимали сцену с поездом в фильме «Начало»: видео

Мария Каткова

Фильм «Начало» Кристофера Нолана поражает воображение каждый раз при просмотре. Режиссер постоянно ставит себе новую планку, буквально взрывая мозг зрителей своими безумными теориями.

Однако «Начало» стоит внимания не только благодаря своему закрученному сюжету, но и технологии съемки. Известно, что Кристофер Нолан старается использовать минимум графики в своих фильмах. Иногда это становится серьезной проблемой, но режиссер всегда находит выход из положения.

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Так, одна из сцен фильма «Начало» включала в себя огромный поезд, который несется на всей скорости по улице, давя машины и деревья. Естественно, никто не позволил бы Нолану снять такую сцену, это было бы очень дорого и физически невозможно без наличия рельс в большом городе. Однако поезд в итоге не стали рисовать на графике, режиссер нашел выход из положения.

О том, как на самом деле снималась эта сцена, смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что режиссер Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен.

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