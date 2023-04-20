Режиссер Никита Михалков объяснил, почему России не нужно посылать фильм на "Оскар"
Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков рассказал, почему нет смысла посылать российский фильм на премию Американской киноакадемии "Оскар". Об этом пишет "Интерфакс".
Как объяснил Михалков, "Оскар" изменился, и посылать фильм российского производства "для того, чтобы надеяться", нет смысла. По мнению режиссера, стране нужно развивать свой кинематограф, а не пытаться попасть "в тренд".
В сентябре 2022 года президиум национальной Академии кинематографический искусств и наук России решил не отправлять российский фильм на "Оскар". В последний раз отечественное кино было представлено на "Оскаре" в 2021 году. Это был фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки".
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