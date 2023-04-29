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1 час назад

Как снимали сцену драки в фильме "007: Координаты «Скайфолл»": видео

Стелла Шмель

"007: Координаты «Скайфолл»" – это 23-й фильм из серии о Джеймсе Бонде, вышедший в 2012 году. Режиссером фильма стал Сэм Мендес, а главную роль сыграл Дэниел Крейг.

Драка на крыше движущегося поезда стала одной из самых захватывающих сцен в картине. Интересно, что она была снята без использования спецэффектов. Как рассказал блогер @KinoInfa, Дэниел Крейг отказался также и от помощи каскадеров.

Поэтому все трюки в эпизоде актер выполнял самостоятельно на крыше поезда, двигающегося со скоростью 65 км/ч.

Режиссер Сэм Мендес отмечал, что это была, пожалуй, самая сложная сцена в фильме, но она запомнилась зрителю как одна из наиболее запоминающихся и эффектных.

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Подробнее о том, как снимали сцену драки на крыше поезда в фильме "007: Координаты «Скайфолл»", смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как проходили съемки фильма "Титаник".

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