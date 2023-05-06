Фильм "Крестный отец" рассказывает историю семьи Корлеоне, которая управляет мафиозным миром Нью-Йорка в послевоенные годы.

Картина начинается с визита гробовщика Америго Бонасеры к Дону Вито Корлеоне в день свадьбы его дочери. Как рассказала блогер @Smth_more, во время съемки сцены, где Бонасера просит у Корлеоне защиты, в кадре на руках у актера Марлона Брандо сидит кошка, которую он гладит на протяжении всего диалога.

По сценарию никакой кошки не должно было присутствовать в сцене, но режиссер фильма Фрэнсис Форд Коппола заметил животное, гуляющее по съемочной площадке, и в последний момент поместил в кадр. Это помогло создать контраст между устрашающим образом главы мафии и его нежным отношением к животному.

Подробнее о том, как кошка снялась в сцене "Крестного отца", смотрите в видео.