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Как кошка оказалась в сцене "Крестного отца": видео

Фильм "Крестный отец" рассказывает историю семьи Корлеоне, которая управляет мафиозным миром Нью-Йорка в послевоенные годы.

Картина начинается с визита гробовщика Америго Бонасеры к Дону Вито Корлеоне в день свадьбы его дочери. Как рассказала блогер @Smth_more, во время съемки сцены, где Бонасера просит у Корлеоне защиты, в кадре на руках у актера Марлона Брандо сидит кошка, которую он гладит на протяжении всего диалога.

По сценарию никакой кошки не должно было присутствовать в сцене, но режиссер фильма Фрэнсис Форд Коппола заметил животное, гуляющее по съемочной площадке, и в последний момент поместил в кадр. Это помогло создать контраст между устрашающим образом главы мафии и его нежным отношением к животному.

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Подробнее о том, как кошка снялась в сцене "Крестного отца", смотрите в видео.

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