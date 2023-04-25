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Русский фильм, в котором снялись Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер: видео

А вы знали, что культовые актеры из мировых боевиков Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер снимались в российском фильме? Оказывается, в 2019 году вышел российско-китайский приключенческий фильм, в котором принимали участие звезды, известные на весь мир.

Фильм был создан режиссером Олегом Степченко, который ранее снял такие фильмы, как "Вий", "Вий 2" и "Федоров". Сюжет фильма разворачивается в конце 19 века в Китае, когда китайский император отправляет своего лучшего воина Лан Фэя в Россию, где он должен найти мастера и привезти его в Китай.

В главных ролях фильма снялись китайские актеры Чжан Ханьюй и Лю Ян, а также российский актер Юрий Колокольников. Смотрите видео о том, какие роли сыграли Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер и сколько потратили на фильм, который провалился в прокате.

Как на самом деле снимались фильмы с Джеки Чаном: секреты в видео

Ранее мы писали о том, Кrак Арнольда Шварценеггера снимали на Красной площади.

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