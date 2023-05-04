Фильм "Вызов" преодолел отметку в миллиард рублей в прокате
Первый, снятый в космосе, фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую Федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах.
На сегодняшний день общие сборы картины составили 1 004 197 599 рублей.
Режиссером фильма выступил Клим Шипенко, а главную роль исполнила Юлия Пересильд. Актриса сыграла торакального хирурга Женю, которая отправилась на орбиту, чтобы провести операцию в невесомости и спасти жизнь космонавту.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что пишут о российском фильме "Вызов".