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Фильм "Вызов" преодолел отметку в миллиард рублей в прокате

Первый, снятый в космосе, фильм "Вызов" перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую Федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах.

На сегодняшний день общие сборы картины составили 1 004 197 599 рублей.

Кассовые сборы фильма "Вызов" в первые сутки проката превысили 118 млн рублей

Режиссером фильма выступил Клим Шипенко, а главную роль исполнила Юлия Пересильд. Актриса сыграла торакального хирурга Женю, которая отправилась на орбиту, чтобы провести операцию в невесомости и спасти жизнь космонавту.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что пишут о российском фильме "Вызов".

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