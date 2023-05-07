Россияне назвали самую трогательную сцену в фильмах о войне

Россияне назвали самую трогательную сцену в фильмах о Великой Отечественной войне
Российские зрители назвали самой трогательной сценой в фильмах о Великой Отечественной войне финальный эпизод картины "Судьба человека" режиссера Сергея Бондарчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция".
"Зрители выбрали эпизод, где Андрей Соколов, переживший концлагерь, побег, гибель жены и детей, говорит подобранному им сироте: "Я твой отец". После этих слов мальчик бросается герою на шею с криком "Папка!" - сообщили в пресс-службе телеканала.
На втором месте оказалась сцена из фильма "В бой идут одни "старики". По мнению россиян, в этой картине самым трогательным является эпизод, в котором Алексей Титаренко и механик Макарыч сидят на могиле погибших летчиц. Его сняли с одного дубля.
Третье место заняла сцена встречи Кирьяна и Анфисы на вокзале из телесериала "Вечный зов", а четвертое - эпизод с исполнением песни "Нам нужна одна победа" в фильме Андрея Смирнова "Белорусский вокзал". На пятом месте, согласно опросу россиян, оказался сцена из фильма "Отец солдата", в которой отец находит во время боя своего сына, но тот умирает у него на руках.
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