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Россияне назвали самую трогательную сцену в фильмах о Великой Отечественной войне

Российские зрители назвали самой трогательной сценой в фильмах о Великой Отечественной войне финальный эпизод картины "Судьба человека" режиссера Сергея Бондарчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция".

Россияне назвали самую трогательную сцену в фильмах о войне
© Кадр из фильма "Судьба человека"

"Зрители выбрали эпизод, где Андрей Соколов, переживший концлагерь, побег, гибель жены и детей, говорит подобранному им сироте: "Я твой отец". После этих слов мальчик бросается герою на шею с криком "Папка!" - сообщили в пресс-службе телеканала.

На втором месте оказалась сцена из фильма "В бой идут одни "старики". По мнению россиян, в этой картине самым трогательным является эпизод, в котором Алексей Титаренко и механик Макарыч сидят на могиле погибших летчиц. Его сняли с одного дубля.

Третье место заняла сцена встречи Кирьяна и Анфисы на вокзале из телесериала "Вечный зов", а четвертое - эпизод с исполнением песни "Нам нужна одна победа" в фильме Андрея Смирнова "Белорусский вокзал". На пятом месте, согласно опросу россиян, оказался сцена из фильма "Отец солдата", в которой отец находит во время боя своего сына, но тот умирает у него на руках.

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