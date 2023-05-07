Россияне назвали самую трогательную сцену в фильмах о войне

Российские зрители назвали самой трогательной сценой в фильмах о Великой Отечественной войне финальный эпизод картины "Судьба человека" режиссера Сергея Бондарчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция".

© Кадр из фильма "Судьба человека"

"Зрители выбрали эпизод, где Андрей Соколов, переживший концлагерь, побег, гибель жены и детей, говорит подобранному им сироте: "Я твой отец". После этих слов мальчик бросается герою на шею с криком "Папка!" - сообщили в пресс-службе телеканала.

На втором месте оказалась сцена из фильма "В бой идут одни "старики". По мнению россиян, в этой картине самым трогательным является эпизод, в котором Алексей Титаренко и механик Макарыч сидят на могиле погибших летчиц. Его сняли с одного дубля.