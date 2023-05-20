Сегодняшние технологии кинопроизводства позволяют воплощать на экране самые смелые идеи режиссеров. Самые ранние спецэффекты появились еще в начале XX века.
Блогер @Gordey.bogdanov рассказал, что первый спецэффект в кино был показан в фильме "Царство фей" (1903 год) режиссера Жоржа Мельеса.
Создатель первых спецэффектов начинал свою карьеру как фокусник и волшебник. Именно из опыта предыдущей работы он позаимствовал много идей, которые затем использовал в кинематографе. Один из самых известных фильмов Мельеса – "Путешествие на Луну". В этом фильме использовались новые для того времени приемы, включая съемку на глянцевой поверхности для создания лунного пейзажа, а также использование механических устройств для создания эффектов полета и взрывов.
Подробнее о том, как выглядел первый спецэффект в кино, смотрите в видео.
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