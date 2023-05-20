Создатель первых спецэффектов начинал свою карьеру как фокусник и волшебник. Именно из опыта предыдущей работы он позаимствовал много идей, которые затем использовал в кинематографе. Один из самых известных фильмов Мельеса – "Путешествие на Луну". В этом фильме использовались новые для того времени приемы, включая съемку на глянцевой поверхности для создания лунного пейзажа, а также использование механических устройств для создания эффектов полета и взрывов.