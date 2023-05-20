Холли Бэйли раскрыла детали съемок "Русалочки"

Ожидается, что премьера новой версии фильма "Русалочка" от Disney состоится 26 мая. Главная звезда киноленте в беседе с The Wrap рассказала, что хвост героини на самом деле не настоящий.

Певица призналась, что действительно обучалась плаванию с хвостом на ногах. Она даже брала уроки у профессиональных синхронисток.

Однако, по ее словам, на самой съемочной площадке большая часть сцен была снята на голубом экране, и ей не пришлось носить настоящий хвост. Команда каскадеров просто объединила ее ноги, а в постпроизводстве добавили компьютерную графику, чтобы создать иллюзию русалочьего хвоста.